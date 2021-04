“Palla Ovale”. A tu per tu con coach Mauro tronca

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con “Palla Ovale”, la rubrica di approfondimento rugbystico in casa CRC. A tu per tu, oggi, con coach Mauro Tronca.

A che punto siamo con il Rugby Civitavecchia?

“Siamo in una fase di preparazione, stiamo preparandoci per fine Maggio per due amichevoli”.

Quali sono le prospettive a breve per il Rugby Civitavecchia? A cosa puntiamo?

“Il nostro obiettivo è ritrovare i nostri rugbisti in campo e fargli fare del Rugby vero. A causa di questa pandemia abbiamo ripreso da da una settimana a fare contatto. La strada è lunga, dopo un anno fermi non è facile per uno sport che basa molto la sua disciplina sul contatto”.

Come stanno i nostri rugbisti?

“Posso dire come li ho lasciati ed affermare che erano in serie A dimostrando già da due anni fa che erano giustamente in quella categoria il tutto dimostrato sempre sul campo”.

Quali sono le prospettive per le giovanili del Rugbuy Civitavecchia?

“Dalla Under 6 alla 14, settore propaganda, abbiamo prospettive molto buone, inoltre per la Under 16 e 18, grazie alla collaborazione con le Fiamme Oro Rugby, sono ottime. Devo purtroppo sottolineare le difficoltà come in tutti gli sport che già da quelle categorie ci sono allenamenti continuativi e non tutti hanno il carattere per reggere tale pressione, naturalmente se si vuole fare del buon Rugby ci vuole sacrificio”.

Quale è l’augurio che fai ai nostri rugbisti, agli atleti, agli allenatori, ai preparatori, allo staff inter , ai genitori ed ai sostenitori del Rugby Civitavecchia?

“L’augurio è quello di poterci rivedere tutti insieme a tavola ad un Terzo tempo che significherebbe che abbiamo fatto gli altri due tempi”.