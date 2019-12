Palazzetto in festa per la Volley Academy

CIVITAVECCHIA – Con la bellissima iniziativa al Palazzetto dello sport si è concluso l’anno della Volley Academy.

Una festa che ha visto riunite in una festosa partecipazione tutte le squadre e le attività della giovane società.

Dai più piccolini del gruppo denominato Superpigiamini alle più grandi, si fa per dire dell’under 16 e della seconda divisione, fino ad arrivare ai “matusalemme” dei gruppi amatoriali.

In un palazzetto colorato di giallo nero si è svolto un torneo under 12, un torneo fra under 13 under 14 e under 16 e su quattro campi di minivolley i più piccolini hanno potuto sperimentare i piaceri dello sport: lo stare insieme, il divertirsi, la gioia della vittoria e la lezione della sconfitta, in sintesi la vasta gamma delle emozioni che lo sport regala.

Al termine, insieme alle premiazioni e agli auguri di rito la società ha voluto ringraziare ogni singola componente che ha dato vita alla bella avventura della Volley Academy. Gli atleti naturalmente, le famiglie, lo staff tecnico e il folto e preparato gruppo dei dirigenti.

La bella festa più che riempire il palazzetto solo con i propri iscritti, ringraziare un staff di prima grandezza e avere motivazioni sempre più alte, ha mandato un messaggio chiaro: “Stiamo lavorando tanto e, visti i risultati, stiamo lavorando bene, abbiamo acceso i riflettori sul futuro. È per questo che ci piace citare Eleanor Roosevelt: ‘Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni'”.

