CIVITAVECCHIA – Ottime notizie dalle giovanili del Civitavecchia Rugby che si distinguono negli incontri settimanali. I giovani rugbisti si distinguono anche per le convocazioni nelle rappresentative della Federazione Lazio Rugby con ottime prestazioni.

UNDER 12

Domenica 26 Gennaio raggruppamento di alta qualità a Civitavecchia dove si sono affrontate UNDER 12 del CRC con le formazione al completo dei pari età laziali ,direttore del concentramento Valerio Storri. Gioco, agonismo e divertimento per i rugbisti dei coaches Crino’ e Cosimi

L’UNDER 14

Di nuovo tra le mura amiche sabato 25 Gennaio si sono affrontate le formazioni Under 14 del CRC e del RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930. Primo tempo sottotono, ma ripresa vivace ed agonisticamente valida, ricca di interessanti spunti tecnici vista l’età dei contendenti. Per i biancorossi di Crinò, Montanalampo, Compagnucci e Caprio qualcosa da rivedere sotto la aspetto difensivo. Si ricomincia una nuova settimana di intensi allenamenti sotto l’attenta direzione dei coach.

UNDER 18

La UNDER 18 fiammeoro/crc dimostra in campo tutta la sua consistenza tecnica ed agonistica. Risultato finale fiammeoro/crc vs ftgi-adriatica rugby 82 a 24. Allenatori Umberto De Nisi , Alessio Moretti e Giovanni Giordano.

NEWS DALLE GIOVANILI

Un fine settimana, il 26 Gennaio, importante per i giovani del Civitavecchia Rugby. Con i pari età laziali sono stati chiamati a rappresentare la Regione Lazio Rugby per il “Progetto Sviluppo Regionale ss 2019 – 2020” competizione UNDER 15 e 16 agli atleti nati negli anni 2004 e 2005 allo Stadio Comunale di Boscotrecase Napoli: Andrea Castellucci , Fiorentino Matthias e Danilo Battaglini.I giovani rugbisti, al di là delle partite contro Campania e Abruzzo, si sono ben distinti in virtù della partecipazione al gruppo e per la sinergia della squadra. (foto allegata A. Castellucci, M. Fiorentino, D. Battaglini a Boscotrecase – NA)

Altra convocazione il 27 Gennaio per i giovani rugbisti del CRC appartenenti alla UNDER 14 del Civitavecchia Rugby: Filiberto Caprio, Aiello Mattia, Jacopo Izzo, Lorenzo Pala (purtroppo assente per problemi di salute). I giovani atleti sono stati convocati al ” Progetto Sviluppo Regionale stagione sportiva 2019-2020 UNDER 14 Area Nord al Campo “Nando Franciosini” Roma. I programmi di sviluppo societario delle giovanili del Civitavecchia Rugby, applicati da alcuni anni, sono stati lungimiranti. Il Club rimane a disposizione per accogliere chiunque desideri diventare oltre che un atleta sportivo anche un vero rugbista. (nella foto Filiberto Caprio, Aiello Mattia, Jacopo Izzo a Roma)