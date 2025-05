Ottima prestazione della Under 12 Rugby Civitavecchia al torneo “Città di Treviso”

CIVITAVECCHIA – Gran bel torneo a Treviso dove i colori biancorossi della UNDER 12 danno battaglia e si distinguo per tenacia e voglia di giocare oltre che divertirsi.

Ottimo anche il contributo con la franchigia dei Barbarian Rugby che completano il roster.

Un numero altissimo di UNDER della categoria della 12 al torneo ben OTTANTA squadre e i giovani rugbisti raggiungono con un ottimo piazzamento la metà classifica.

Soddisfatti e stanchi del lungo tour gli allenatori Marco Maddaloni ed Alessio Cicoria ed il D.T. Maria Neagos così come i dirigenti Sara Celestini e Fabiana Fochetti.

Al termine della trasferta una attenta analisi della trasferta da parte di Coach Maddaloni:

“ Una bellissima avventura ed esperienza vissuta dai nostri under 12 al 45° Trofeo “Città di Treviso”, il più importante in Italia e tra i più gettonati in Europa, dove per questa categoria si sono date battaglia 80 squadre sia italiane che straniere, sia sabato 24 che domenica 25, mostrando sin dalle qualificazioni il livello molto alto del torneo stesso, tutto nella bellissima cornice della “Ghirada” dove oltre il gioco si dava vita ad una grandissima festa del Rugby.

I nostri ragazzi si sono ben distinti, in questa occasione tra le loro fila si sono aggregati 4 giocatori dei “Barbarians” di Roma, dando un contributo importante nell’economia di gioco, hanno mostrato gran carattere e voglia di giocare, ogni partita è stata combattuta fino alla fine e questo li ha portati ad occupare, con merito, la 43° posizione nella classifica finale, traguardo di tutto rispetto visto i valori visti in campo da parte di ogni squadra.

Personalmente sono molto soddisfatto del risultato raggiunto, abbiamo giocato alla pari con tutti, abbiamo vinto, perso e pareggiato delle partite dove la differenza l’hanno fatto i dettagli, l’aver visto i nostri ragazzi non avere timore e cercare costantemente di stare sul pezzo ci ripaga degli sforzi e dell’impegno che dedichiamo a questo sport, aldilà dei risultati conta quello che hanno fatto in campo e sono certo che l’esperienza che hanno vissuto li ha fatti crescere ancora, oltre che lasciare un ricordo indelebile che porteranno dentro di loro per tutta la vita. Con Alessio e Marian ci siamo confrontati e il nostro pensiero comune è di complimentarci con i nostri ragazzi, ci hanno emozionato e ancora una volta resi fieri di loro, anche per l’atteggiamento avuto fuori dal campo, erano in albergo, senza genitori, affidati a noi e ai dirigenti, mostrando disciplina e rispetto delle regole.”

Giocatori : Edoardo, Flaminia, Vincenzo , Emiliano , Manuel , Giulio , Flavio , Julian , Matteo , Niccolò, Gabriele, Giordano, Riccardo , Ascanio , Jacopo e Mattia

Coaches: Marco , Alessio e Marian

Dirigenti: Sara , Fabiana e Lorenzo

Domenica prossima 4 dei nostri ragazzi andranno a giocare al torneo “I’m a lion” di Livorno per dare supporto e ricambiare il favore in pieno spirito rugbystico, ai nostri amici” Barbarians”