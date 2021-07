“Open Day Summer Rugby” il 3 agosto al Moretti-Della Marta

CIVITAVECCHIA – Talenti giovani con il desiderio di venire a giocare divertendosi. Non cambia la filosofia del CRC nel suo ruolo di supporto ai ragazzi e ragazze: condividere la vita in campo e fuori.

Il primo appuntamento della stagione della Palla Ovale è fissato per il 3 Agosto 2021 alle ore 18.30 con l’Open Day Summer Rugby.

I ragazzi e le ragazze nati dal 2003 al 2008 sono invitati al Campo Moretti Della Marta ad un pomeriggio pieno di giochi e divertimento dove conosceranno gli allenatori, educatori, dirigenti e giocatori del rugby cittadino.

“Open Day Summer Rugby” è aperto a chiunque voglia provare lo sport del rugby dai 13 ai 18 anni! Al termine dell’evento il tradizionale Terzo Tempo con cocomero per tutti i partecipanti.

“Il 23 Agosto inizia la nuova Stagione Sportiva di Rugby 2021-2022 ed allora vieni a provare uno sport davvero di squadra e porta con te un amico o amica insieme saremo una Grande Famiglia. L’obiettivo del Rugby Civitavecchia è di assicurare loro un pezzo di futuro, attraverso una solida preparazione sportiva che garantisca loro di avvicinarsi nel miglior modo possibile alla scuola di vita e di praticare Rugby. Il CRC tra le tante realtà dello Sport ha voluto creare una lente di ingrandimento sul territorio, dando voce a chi studia da tempo questi temi, ma soprattutto a chi ci convive ogni giorno, lavorando per scovare, crescere e sviluppare nuovi talenti. Il Rugby Civitavecchia Vi aspetta numerosi per ritrovarci insieme e scoprire lo Sport che insegna uno stile di vita ‘Sostegno, Divertimento, Amicizia, Sudore’ nella splendida cornice in Via del Casaletto Rosso Campo Moretti Della Marta”.