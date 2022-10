Nulla da fare per il CRC contro l’Union Rugby Capitolina

CIVITAVECCHIA – Nulla da fare per il Rugby Civitavecchia, che cede all’Union Rugby Capitolina peer 57 a 14 nella quarta giornata di serie A di Rugby. Troppo forte il team romano, costruito per vincere il campionato. E la differenza tecnica tra le due formazioni alla fine è emersa evidente.

Nel primo tempo sei mete a zero per la Capitolina, mentre nel secondo tempo due mete trasformate per i biancorossi, prima delle altre tre mete del team romano.

“C’è una importante differenza con la sconfitta con il Prato – commenta coach Mauro Tronca – Il Rugby Civitavecchia è stato attento ed i nostri si sono applicati, questo non è bastato in quanto abbiamo avuto molti infortuni ed abbiamo una infermeria piena. L’incontro non è stato fortunato perché volevamo giocarcela diversamente. Certo che ancora molto da fare nelle fasi di gioco, molto nella parte difensiva ma come ripeto applicazione c’è stata e per giocare a Rugby la parte mentale sostenuta dalla parte fisica è determinate Dobbiamo ancora lavorare sulle situazioni difensive, ma i ragazzi hanno dato tutto”.

L’infermeria è una tassa che il Civitavecchia, in questo inizio di stagione, sta pagando molto, ma si rimane ottimisti per i recuperi degli infortunati essenziali.

Il Rugby Civitavecchia è atteso ora da una nuova trasferta sul Campo del Primavera Rugby, domenica 30 ottobre, con un importante incontro al cospetto di una delle dirette rivali in chiave salvezza.