Non chiamateli Old…

CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri, sabato 3 ottobre, sotto un sole che ha illuminato l’incontro e lo ha reso speciale, giornata gloriosa per gli Old del rugby. Un team di giocatori composto dagli Old Rugby Civitavecchia e gli amici di sempre del Talisci Falisci Rugby, hanno giocato la prima amichevole, dopo tanto tempo, al “Moretti della Marta”.

Rossi contro i bianchi, pronti a dimostrare che sono di sicuro veterani ma sempre giocatori di Rugby e nonda meno dei più giovani del Centumcellae Rugby Civitavecchia che giocano in serie A. L’incontro amichevole è stato intitolato a “Mariano Virgili”, colonna dell’Asd Rugby Montevirginio da poco scomparso ed a cui è stato dedicato un minuto di silenzio all’inizio della partita. Alla fine hanno vinto i rossi 4 a 2 sui bianchi. Quanti Old in campo e quanta voglia di divertirsi di un gran bel gruppo di amici del Rugby. Appuntamento al prossimo incontro e che vinca sempre lo sport.