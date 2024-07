Mtb Santa Marinella,podio per Mastropietro nel fuoristrada all’Adventure Mtb Parco dei Monti Simbruini e Monte Livata

SANTA MARINELLA – I portacolori della Mtb Santa Marinella vanno collezionando piazzamenti e soddisfazioni un po’ dovunque.

Uno su tutti Cristiano Mastropietro che si è impegnato parallelamente in due competizioni distinte nel fuoristrada e su strada.

Per la mountain bike, Mastropietro si è presentato sulla linea di partenza dell’Adventure Mtb Parco dei Monti Simbruini e Monte Livata conclusa al sedicesimo posto assoluto e il terzo di categoria tra i master 4.

Su un altro fronte, quello del ciclismo su strada, lo stesso Mastropietro ha avuto modo di mettersi in evidenza il 14 luglio scorso a Pontecorvo con l’omonima granfondo portata a termine al 109°posto assoluto e al 14°posto di categoria veterani 2.

A distanza di poco più di un anno dall’infortunio alla spalla, Caterina Ameglio continua la sua preparazione per il finale di stagione ed ha preso parte a una randonnèe non agonistica tra Piemonte e Liguria: l’Alta Via del Sale Transalp da Limone Piemonte a Sanremo 110 chilometri con 1.500 metri di dislivello, utile per riprendere confidenza con le prossime gare endurance