Mtb Santa Marinella, terzo posto di Gianfranco Mariuzzo ai Tricolori di Ciclocross FCI ad Ostia Antica

SANTA MARINELLA – Anche se è mancato il successo, la Mtb Santa Marinella non ha sfigurato affatto ai Campionati Italiani di Ciclocross FCI che si sono disputati nel recente fine settimana al Camping Roma Capitol Village ad Ostia Antica sotto la regia organizzativa del Team Bike Terenzi.

Il risultato di maggior rilievo è stato il terzo posto di Gianfranco Mariuzzo (nella foto) nella categoria master 6 che ha lottato ad armi pari con i più quotati pretendenti al titolo della sua categoria, arrendendosi a Stefano Nicoletti dell’Emiliana Bike e Biagio Palmisano dell’Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano.

Tra i master 7 due atleti si sono imposti all’attenzione con Michele Feltre (ex campione italiano ciclocross nel 2019 all’Idroscalo di Milano) che ha mancato d’un soffio di agguantare il terzo posto chiudendo quarto, undicesima piazza per Vincenzo Scozzafava. Ai nastri di partenza anche Cristiano Mastropietro (18°M3), Claudio Albanese (31°M6) e solo un ritiro per Ludovico Cristini nella gara riservata ai master 1.

“Era sicuramente un impegno molto difficile, l’ho onorato al meglio tirando fuori una grande prestazione dal decimo posto in cui mi trovavo attardato dopo la partenza, fino a recuperare in terza posizione. Contro Nicoletti e Palmisano non potevo far nulla perché hanno avuto una marcia in più. Su questa tipologia di percorso, così piatto e veloce, si è fatta poca differenza ma è sempre bello salire su un podio di un campionato italiano” ha dichiarato Mariuzzo che ha vestito la maglia tricolore con la casacca di Mtb Santa Marinella nel 2017 a Silvelle di Trebaseleghe e nel 2020 a Schio, oltre a un secondo posto nel 2018 a Roma Capannelle, per la terza volta sul terzo gradino di un podio ai campionati italiani dopo Monte Prat nel 2016 e Idroscalo di Milano nel 2019.

Degno di nota l’impegno del presidente Stefano Carnesecchi e del vice Fabio Pisanelli, insieme a Jeferson Benato ed Elisabetta Dani, nel fornire l’assistenza ai box ad ogni partecipante del team.

Ventiquattro ore dopo la gara tricolore nella vicina location del Be Wild Village ha avuto luogo la quinta e penultima prova del Roma Master Cross nella quale si sono messi in evidenza Gianfranco Mariuzzo (1°M6), Michele Feltre (1°M7), Angelo Ciancarini (3°M7), Gabriele Faccenda (3°M3), Mauro Gori (4°M7), Cristiano Mastropietro (4°M3), Daniele Mancini (6°M4) e Daniele Bagnoli (6°M5).

“Sono entusiasta del risultato ottenuto da Gianfranco Mariuzzo ai Campionati Italiani – spiega il presidente Stefano Carnesecchi – ma i miei complimenti vanno estesi a tutti gli altri componenti della squadra. Abbiamo ottenuto l’ennesimo podio tricolore che conferma il nostro potenziale in questa specialità invernale e che vogliamo dedicare a tutti i nostri sponsor che ci sostengono tutto l’anno”.