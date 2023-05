Mtb Santa Marinella: terzo gradino del podio nel cross country per Gianfranco Mariuzzo alla Mionetto Trophy

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella continua a riscuotere consensi in diverse apparizioni in giro per l’Italia e il merito va agli atleti che si prodigano con molta determinazione e sacrificio ogni fine settimana.

A Valdobbiadene in Veneto era in programma la Mionetto Trophy nella quale Gianfranco Mariuzzo ha ottenuto il terzo posto tra i master 6.

Ben rappresentato il team altolaziale alla Granfondo Mtb Parco Cancelli di Veio a Sacrofano. IN occasione di questa gara sulla distanza di 42 chilometri, valevole come seconda prova del PedaLatium Off Road si sono fatti notare Cristiano Mastropietro (12°veterani 1), Claudio Albanese (7°gentleman 2), Daniele Bagnoli (12°gentleman 1) e Mauro Gori (5°supergentleman A).

Alla Castagna Bike on the Road è stata impegnata Caterina Ameglio, una pedalata cicloturistica che si è svolta a Villafranca in Lunigiana come test per le prossime gare endurance da parte dell’atleta calabrese di origine ma toscana d’adozione.

Aldo Olivieri ha preso parte alla Carso Trail, portando a termine il percorso con un tempo di 28 ore, 317 chilometri nelle gambe di cui quasi il 70% su sterrato in Friuli Venezia Giulia a Turriaco con sconfinamento nella vicina Slovenia.