Mtb Santa Marinella: prima vittoria stagionale su strada per Leonardo Ciarloni a Veroli

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella continua infaticabile la propria attività impegnando gli atleti sia nelle competizioni di mountain bike che su strada. Tanti bei risultati in questo avvio di stagione che hanno fatto seguito alle numerose prestazioni grazie a un collettivo molto compatto.

Domenica scorsa la mountain bike era a riposo, il settore su strada era impegnato con Leonardo Ciarloni al Trofeo Le Sorgenti, sulle strade di Veroli, dove è riuscito a conquistare per la prima volta la vittoria nella fascia promozionale-1.

Stefano Carnesecchi, presidente della Mtb Santa Marinella: “A nome mio e di tutto il direttivo rivolgiamo i nostri complimenti a Leonardo Ciarloni per lo straordinario risultato. Tra i nostri pochi stradisti in organico e il maggior numero praticanti del fuoristrada sono veramente orgoglioso del lavoro e dell’impegno costante che stanno portando avanti i nostri atleti come tributo ai nostri sponsor che ci seguono per tutto l’anno”.