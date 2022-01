Mtb Santa Marinella: Mariuzzo, Feltre e Ruggiero vicinissimi al podio dei Campionati Italiani di Ciclocross

SANTA MARINELLA – Anche se non è arrivato il risultato pieno o il podio, è stato comunque densa di soddisfazioni la partecipazione della Mtb Santa Marinella, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, ai Campionati Italiani Ciclocross in Friuli Venezia Giulia a Variano di Basiliano.

Per il team altolaziale si sono presentati ai nastri di partenza in quattro elementi: Gianfranco Mariuzzo e Claudio Albanese per la categoria master 6, Michele Feltre per la categoria master 7 e Libero Ruggiero tra i master 2.

Dimostrando grande tecnica, esperienza e molta determinazione per cercare di salire sul podio degli M6, Mariuzzo lo ha mancato per soli due secondi dal terzo classificato Paolo Casconi e nella stessa categoria Albanese non è andato oltre la 19.ma posizione.

Podio sfiorato anche da Feltre solamente quarto tra gli M7 mentre Ruggiero si è fatto notare tra i migliori concludendo al sesto posto tra gli M2.

I risultati messi in bacheca nella trasferta tricolore friulana lasciano sperare per il finale di stagione di ciclocross dove la Mtb Santa Marinella avrà un’altra gratificante opportunità per metttersi in mostra il 30 gennaio al Campionato Nazionale CSI ad Ostia.