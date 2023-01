Mtb Santa Marinella, due vittorie in due giorni per Gianfranco Mariuzzo nel Nord Italia

SANTA MARINELLA – Tiene ancora banco la Mtb Santa Marinella nelle gare di ciclocross con notevole profitto. Ed è persistente la soddisfazione in seno al team altolaziale presieduto da Stefano Carnesecchi per l’ennesima prestazione di notevole valore del suo uomo di punta Gianfranco Mariuzzo.

Dopo il podio tricolore del 14 gennaio scorso ad Ostia Antica tra i master 6, il biker di Musile di Piave ha propiziato il conseguimento dell’obiettivo per ben due volte nell’arco di due giorni: sabato 21 di grande rilievo la perentoria affermazione al Memorial Mamma e Papà Guerciotti tra i master di terza fascia e nella categoria master 6; domenica 15 si è ripetuto ad ottimi livelli vincendo la classifica generale del Trofeo Triveneto di Ciclocross a Pove del Grappa in cui è bastato giungere terzo nell’ultima prova (Memorial Guderzo). Sempre nella gara di Pove del Grappa si è fatto notare Michele Feltre col sesto posto tra i master di terza fascia e il secondo di categoria master 7, chiudendo in undicesima posizione la sua partecipazione al Triveneto nella graduatoria riservata agli over 54 (dominata largamente dal compagno di colori Mariuzzo).

In agenda nello scorso fine settimana anche la quinta e penultima prova del Circuito Laziale Ciclocross sui prati di Formello dove a conseguire i migliori piazzamenti sono stati Mauro Gori (2°M7), Claudio Albanese (4°M7), Gabriele Faccenda (5°M3) e Cristiano Mastropietro (6°M3).

Prime pedalate nella mountain bike cross country con l’apertura del Trittico Laziale a Viterbo in occasione della Cimina Cup che ha visto la partecipazione di Daniele Mancini (5°M4), Cabbirio Capati (6°M4) e Massimiliano Chiavacci (7°M4).

Primi colpi di pedale del nuovo anno anche con la bici da strada per Gianluca Piermattei, Diego Salerni e Andrea Somma impegnati alla Randonnèe dello Sbarco con partenza e arrivo ad Anzio, portata a termine entro il tempo massimo di 13 ore e 30 minuti come previsto dal regolamento di questa manifestazione facente parte del calendario nazionale Audax Randonneur Italia.