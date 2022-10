Mtb Santa Marinella divisa tra gli impegni sui campi gara e l’organizzazione della Sei Ore del Mare ad Ostia

SANTA MARINELLA – È stato impegnato a San Paolo di Canzian in Friuli Venezia Giulia Gianfranco Mariuzzo (nella foto) per la seconda prova del Trofeo Triveneto di Ciclocross. Suo il doppio primato tra i master di terza fascia over 54 e di categoria master 6 ottenuto al Trofeo Renato Bagolin. Con questo successo, si è portato provvisoriamente al comando della classifica del circuito Triveneto dopo due prove disputate.

Su strada è stata la volta di Michele Feltre che si è classificato 19° tra i supergentlemen A in una gara a Caorle in Veneto mentre Fabio Risoluti ha portato a termine la granfondo La Medievale da Tivoli a San Polo dei Cavalieri al 18.mo posto tra i master 5.

Sul fronte organizzativo degli eventi è agli ultimi ritocchi la messa in cantiere della Sei Ore del Mare ad Ostia all’interno della pineta di Castelfusano, epilogo dei circuiti Endurance Lazio CSI ed Endurance Tosco-Laziale con annesse premiazioni finali. Tra mare, pineta e single track lungo l’anello di 9 chilometri aperto sia alle mountain bike che alle bici gravel a scopo promozionale, la gara endurance con partenza alle 10:00 e termine previsto alle 16:00 come da regolamento, il tutto sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano e con il patrocinio del X Municipio di Roma Capitale.