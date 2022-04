Mtb Santa Marinella, debutto positivo nelle gare endurance alla 6 Ore del Lago

SANTA MARINELLA – Anche nel periodo delle festività pasquali gli atleti della Mtb Santa Marinella hanno continuato a farsi notare con il buon grado di preparazione e a marcare la presenza su più campi gara.

Dalla splendida cornice del Lago Alberto e della Tenuta Insuese a Guasticce in Toscana, la Mtb Santa Marinella ha preso parte alla 6 ore del Lago, gara di mountain bike a livello nazionale in seno all’Endurance Prestige Italy, una serie di cinque appuntamenti in programma tra aprile e settembre dedicate alle gare fuoristrada con durata di 6 ore.

Ad imporsi all’attenzione nella categoria dei solitari Libero Ruggiero (3°M2), Stefano Martinelli (2°M5), Aldo Olivieri (5°M5), Diego Salerni (5°M6) e Andrea Somma (3°M4).

Ha concluso bene la corsa al sesto posto, sempre tra i solitari, l’unica rappresentante del team nella fascia femminile ovvero Caterina Ameglio.

Più che buona la prestazione della coppia Andrea Mainardi-Fabio Icuchi al sesto posto nella gara riservata ai team da due elementi che ha visto la presenza anche dell’altra coppia Stefano Carnesecchi ed Elisabetta Dani.

In mountain bike sempre il sabato di Pasqua a Cordenons in Friuli secondo posto per Michele Feltre nella categoria master 7.

Il 13 aprile scorso è toccato su strada a Pierluigi Stefanini in Toscana a Ribolla: quinto posto di categoria master 6 e 17.mo posto assoluto al Trofeo Montemassi.