Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Vincenzo Scozzafava da podio nella gara di Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti a Cerveteri

SANTA MARINELLA – Prosegue l’attività del ciclocross per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che è stata reduce dalla recente partecipazione a Cerveteri in occasione della sesta prova del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti.

È tornato a marcare la propria presenza in una gara di ciclocross Vincenzo Scozzafava (nella foto) che ha colto il terzo posto tra i master 7.

Da segnalare anche le buone prove di Mauro Gori (4°M6), Giuseppe Cherubini (5°M6) e Luca Frenguellotti (15°M4).

Una manifestazione che ha visto la presenza del presidente nazionale della Federciclismo Renato Di Rocco ma anche quella del presidente del sodalizio altolaziale Stefano Carnesecchi ad incoraggiare i propri atleti: “Non posso che essere contento e orgoglioso dei miei atleti, a riprova della serietà e dell’ottimo operato fin qui svolto, nonostante la situazione che stiamo vivendo a livello generale ed è per questo che vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor e i nostri partner che rendono possibile la prosecuzione della nostra attività”.

Nel ciclismo su strada, forfait dell’ultimo momento per lo specialista delle cronometro Gianluca Magnante che figurava tra i partecipanti all’ultima prova del torneo provinciale Esacrono (sotto l’egida del CSI Lazio). La cronometro, di scena sul lungomare di Latina, è stata annullata per motivi di ordine pubblico in relazione all’emergenza sanitaria.