Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: pioggia di vittorie e di piazzamenti nel ciclocross in giro per l’Italia

SANTA MARINELLA – Insieme al fango e al freddo, la pioggia non deve mai mancare in una gara di ciclocross mentre negli ambienti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini questa parola è stata usata di recente per descrivere l’esaltante bottino raccolto nel periodo compreso tra l’8 e il 12 dicembre in più zone d’Italia tra vittorie e piazzamenti che hanno fatto la gioia del presidente Stefano Carnesecchi e un tributo a tutto il pool di sponsor che seguono le gesta di ogni singolo atleta.

Gianfranco Mariuzzo (nella foto) e Michele Feltre non sono tornati a mani vuote dalle gare aderenti ai circuiti Triveneto e Master Cross Selle Smp.

Mariuzzo ha affrontato con un ottimo rendimento il Ciclocross Internazionale del Ponte a Fae di Oderzo con il primato solitario tra gli amatori di terza fascia e di categoria master 6 con la conquista della vetta della classifica assoluta del Master Cross Selle Smp. Niente male neanche la gara di Feltre con il nono posto assoluto di terza fascia e il secondo di categoria master 7. Prestazione sopra le righe qualche giorno più tardi a Fiume Veneto con l’ennesima affermazione di Mariuzzo tra gli amatori di terza fascia e di categoria master 6. Altro nono posto assoluto di fascia per Feltre ma nella categoria master 7 è giunto terzo.

A Libero Ruggiero è toccato fare gli straordinari in Emilia Romagna, prendendo parte in due appuntamenti del circuito Trofeo Modenese. Nello specifico un primo posto di categoria master 2 a Spilamberto e pochi giorni dopo lo stesso primato tra gli M2 nella gara di chiusura a Castellarano, ma lontano dalla vetta della classifica del Trofeo dato che ha disputato solamente sei prove su nove.

Anche nel Lazio, sono stati ottenuti risultati apprezzabili in più appuntamenti valevoli per il Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti, il Circuito laziale Ciclocross e il Roma Master Cross.

Al Ciclocross dei Castelli Romani, ai Pratoni del Vivaro, miglior prestazione per Lorenzo Borgi (primato tra i master 7), in luce anche Gianluca Magnante (5°élite sport), Gabriele Faccenda (3°M3), Cristiano Mastropietro (4°M3), Gianluca Marinucci (4°M5), Mauro Gori (9°M6), Giuseppe Cherubini (5°M6), Daniele Bagnoli (10°M5), Angelo Ciancarini (5°M7), Vincenzo Scozzafava (7°M7) e Sandro Costa (8°M7).

Di nuovo in sella sui prati di Castel di Leva alle porte di Roma per il Memorial Trulli-De Paolis portato a termine da Cristiano Mastropietro (4°M3), Daniele Bagnoli (9°M5), Claudio Albanese (4°M6) e Vincenzo Scozzafava (3°M7).

In pieno ciclocross c’è stato tempo di disputare una gara di mountain bike cross country a Canino: primo Angelo Ciancarini tra i master 7, secondo Sandro Costa tra i master 7, terzo Andrea Somma tra i master 3 e buon piazzamento nei primi 10 per Gianluca Piermattei alla XCO dell’Olivo.

Un passo indietro alla stagione di mountain bike appena conclusa con la proclamazione della vittoria di Angelo Ciancarini tra i master 7 al circuito Maremma Tosco-Laziale in cui Lorenzo Borgi si è classificato al terzo posto tra i master 6.