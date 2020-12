Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: nel segno del tricolore Gianfranco Mariuzzo la vittoria a Varano di Ancona

SANTA MARINELLA – Il ciclocross continua a regalare ancora bellissime soddisfazioni alla Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: tra i 500 partecipanti all’ottava edizione del Trofeo Co.Bo. Pavoni, a Varano di Ancona nelle Marche, la formazione altolaziale ha presenziato solamente con il campione italiano Gianfranco Mariuzzo.

Per il biker di Musile di Piave, trionfo tra i master di terza fascia over 54 e nella sua categoria master 6 dove ha avuto la meglio su Alessio Olivi e Mauro Tursi nonostante le difficoltà nell’affrontare i tratti a piedi complicati dall’enorme quantità di fango oltre al brutto tempo che ha imperversato sul percorso di primo mattino.

Una vittoria di grande valore che evidenzia come la società santamarinellese, presieduta da Stefano Carnesecchi, sia costantemente presente nelle manifestazioni di rilevanza del calendario ciclocrossistico extra-regionale dove Mariuzzo ha trovato ancora una volta gli stimoli per emergere con i migliori della sua categoria, in vista di lasciare il segno al Giro d’Italia Ciclocross nelle due tappe di Ferentino e Sant’Elpidio al Mare ma anche riconfermarsi come campione italiano tra un mese esatto a Lecce.