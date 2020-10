Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Mariuzzo tra i migliori nella 4°tappa del Giro d’Italia Ciclocross a Osoppo

SANTA MARINELLA – Il verdefluo della maglia Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ancora in bella evidenza nella domenica caratterizzata dal doppio appuntamento di Osoppo (ciclocross) e di Bozzone (strada).

Il ciclocross ha tenuto banco in Friuli Venezia Giulia in quel di Osoppo dove il Parco del Rivellino ha ospitato la quarta tappa del Giro d’Italia: a prendervi parte con merito e massimo dell’impegno Gianfranco Mariuzzo che ha chiuso settimo di fascia over 45 e secondo di categoria master 6 e che sta recuperando la piena forma dopo il risentimento muscolare patito nella gara di Jesolo (GIC).

Dopo il recente trionfo di categoria al Giro di Sardegna, stagione su strada agli sgoccioli per Pierluigi Stefanini che ha marcato la propria presenza a Bozzone in Toscana per disputare il Trofeo Val di Campo: 55°posizione assoluta e settima di categoria master 6.