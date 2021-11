Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Mariuzzo, Ruggiero e Albanese in gran spolvero

SANTA MARINELLA – Quello appena archiviato è stato un ottimo fine settimana nel ciclocross per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che è riuscita a farsi valere con tre suoi atleti dovunque si sono esibiti in giro per la penisola.

Per cominciare l’ottima prova di Gianfranco Mariuzzo (nella foto) in Alto Adige al Trofeo CX Nalles dove è riuscito a spuntarla per soli sei secondi su Giuseppe Dal Grande nella fascia amatoriale 3-over 54, oltre ad aggiudicarsi la categoria master 6.

Nella terza prova del Trofeo Modenese di ciclocross, in Emilia Romagna, si è imposto all’attenzione Libero Ruggiero a Formigine con il secondo posto assoluto di fascia under 45 e il primo di categoria master 2 con una condizione di forma sempre più in miglioramento.

Unico impegno laziale per Claudio Albanese ad Atina, nel frusinate: quinto posto al Valcomino Cross nella categoria master 6, gara appartenente al Circuito Laziale Ciclocross che vede attualmente il team santamarinellese all’ottavo posto nella classifica a squadre in due prove sin qui disputate.