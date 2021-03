Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini, Ludovico Cristini vice campione regionale FCI Lazio cross country

SANTA MARINELLA – Un ottimo piazzamento sul podio ha contraddistinto il recente impegno agonistico della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini a Mentana.

Il team altolaziale del presidente Stefano Carnesecchi non poteva mancare a questa gara valida anche per l’assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Lazio cross country 2021. La prova si è disputata nel suggestivo scenario della riserva naturale di Gattaceca con un percorso ben curato dall’Asd Mentana Ciclismo che ha messo in campo tutte le sue forze per gestire il gran numero di partecipanti da tutta l’Italia.

Di tutto rispetto il piazzamento colto da Ludovico Cristini nella gara dedicata ai master 1 dove si è classificato secondo alle spalle del neo campione regionale di categoria Roberto Rinna.

Protagonista mancato a Mentana Gianfranco Mariuzzo che è uscito di scena mentre si trovava al comando della sua categoria master 6 ma un guasto meccanico gli ha impedito di difendere a pieno merito il momentaneo primato, abbandonando la competizione.