Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Ludovico Cristini ed Emanuele Zena tra i migliori alla Granfondo Bassa Valdichiana

SANTA MARINELLA – È stata una trasferta umbra che ha riservato grandi soddisfazioni agli atleti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini presenti alla Granfondo Bassa Valdichiana.

A Città della Pieve, il team altolaziale è riuscito a essere protagonista con il nono posto di Ludovico Cristini tra i master 1 e il quattordicesimo di Emanuele Zena tra i master 5 che hanno completato la propria fatica sul percorso agonistico di 47 chilometri.

“Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati – ha spiegato il presidente Stefano Carnesecchi – e di portare tanti atleti in giro per le gare in tutta l’Italia. I loro sacrifici la dicono lunga sull’impegno che stiamo portando avanti nonostante le limitazioni sugli spostamenti per l’emergenza Covid-19, ricambiando la fiducia degli sponsor. Il 25 aprile chiuderemo un primo ciclo di gare cross country con la prova finale del Trittico Laziale a Nerola dove siamo in corsa per concorrere al podio del campionato regionale CSI Lazio a squadre. In più, l’appuntamento di Nerola servirà come rodaggio per i componenti del nostro team che prenderanno parte il 2 maggio alla Sei Ore dell’Ecologia, a Viterbo, valida come Campionato Nazionale CSI endurance”.