Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Ludovico Cristini e Pierluigi Stefanini tra i migliori su strada a Vetralla

SANTA MARINELLA – Al Memorial Nonno Bruno Sanetti, la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha avuto l’occasione per mettersi in luce in una gara su strada che ha avuto luogo nel viterbese in un percorso andata e ritorno Vetralla – Tarquinia – Vetralla

Della compagine santamarinellese di si sono distinti Ludovico Cristini (25°assoluto e ottavo di categoria master 1) e Pierluigi Stefanini (53°assoluto e quarto di categoria master 6). Due buoni piazzamenti per entrambi i corridori che fa ben sperare nel proseguo delle gare da svolgersi nel settore strada.

Anche nel panorama granfondo la Mtb Santa Marinella ha fatto la sua parte con l’unico partecipante iscritto a quella di Latina: 28.mo posto di categoria tra i veterani 1 per Cristiano Mastropietro.

Nel fuoristrada, invece, è toccato a Michele Feltre mettersi in evidenza al Misquil Bike Memorial Maurizio Scandiuzzi di cross country a Borso del Grappa in Veneto. Per Feltre la terza posizione tra i master 7 in una gara orfana di Gianfranco Mariuzzo che ha dovuto dare forfait a causa dei postumi di una caduta nella prova percorso il giorno della vigilia e non facendo mancare nulla al biker Feltre dedicandosi all’assistenza tecnica-meccanica.