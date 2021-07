Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre plurivittoriosi nel fuoristrada

SANTA MARINELLA – E’ un mese di luglio ricco di appuntamenti sportivi per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini e diversi atleti hanno preso parte a diverse competizioni sparse in Italia

Sono state giornate dense di appuntamenti per il duo veneto Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre in sella alla loro mountain bike. Nello specifico Mariuzzo secondo master 6 e Feltre primo master 7 alla Notturna di Palmanova in Friuli Venezia Giulia e doppio primato di categoria per entrambi alla XC Tra Le Vigne del Ponte a Fae di Oderzo in Veneto. Per Feltre si è trattato di un ritorno alla vittoria dopo essere uscito di scena sfortunatamente alla Toi Trek di Polcenigo il 18 luglio scorso a causa di una foratura a 10 chilometri dal traguardo.

Con risultati eccellenti è stata archiviata la partecipazione alla Sei Ore del Tancia grazie ai primati di categoria per Andrea Somma e Gianluca Piermattei tra i solitari che si aggiungono al terzo posto ottenuto da Diego Salerni nella medesima gara.

La Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! ha fatto registrare i piazzamenti finali di Lorenzo Borgi (quarto master 6) e di Angelo Ciancarini (quarto master 7).

Unico stradista in gara Pierluigi Stefanini: per lui un’altra gara portata a termine a Bagni di Gavorrano, in Toscana, con il 24°posto assoluto e il settimo di categoria master 6 al Trofeo Filare.