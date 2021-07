Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini, due gare e altrettante vittorie per Mariuzzo e Feltre nel fuoristrada

SANTA MARINELLA – Secondo fine settimana di questo mese corrente di luglio ricco di soddisfazioni per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini. Gli atleti del presidente Stefano Carnesecchi hanno fatto incetta di vittorie e di piazzamenti nelle ultime gare che li hanno visti protagonisti in più zone d’Italia.

In Friuli a Lignano Sabbiadoro, la Lignano XC by Night ha premiato gli sforzi di Gianfranco Mariuzzo e di Michele Feltre rispettivamente primi di categoria master 6 e master 7. I due biker si sono ripetuti ad ottimi livelli qualche giorno dopo in Veneto alla XC Basso Piave a Sandonà di Piave dove hanno colto nuovamente il primato tra i master 6 e i master 7.

Sono stati Diego Salerni, Marco Becattini, Stefano Cibelli e Marco Ghironi a marcare la propria presenza tra i 3000 bikers da tutto il mondo per la celeberrima Südtirol Dolomiti Superbike, la più dura delle gare di mountain bike delle Dolomitinella zona delle Tre Cime/3 Zinnen in Alta Pusteria.

Unico impegno su strada per Pierluigi Stefanini: nono assoluto e terzo di categoria master 6 al Gran Premio Magliano di Toscana.