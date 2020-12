Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: a Ferentino Claudio Albanese tra i migliori master 6 al Giro d’Italia Ciclocross

SANTA MARINELLA – Va in archivio la partecipazione della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini al Giro d’Italia Ciclocross che si è corso domenica scorsa a Ferentino.

Nella location del Parco delle Molazzette, per il quarto anno di fila in cui la città ciociara ha ospitato il GIC, è stata una gara prevalentemente corsa a piedi a causa dell’eccessivo fango che ha creato non pochi problemi a Gianfranco Mariuzzo che non è riuscito ad esprimersi al meglio tra i master di terza fascia e nella sua categoria master 6 ritirandosi a causa delle condizioni del percorso.

Con grande tenacia, invece, il compagno di squadra Claudio Albanese è riuscito a terminare la propria fatica in sesta posizione nella categoria master 6 per una Mtb Santa Marinella che ha provato a tirare fuori il meglio in questa competizione segnata parecchio dal terreno pesantissimo.