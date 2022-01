Mtb Santa Marinella, Angelo Ciancarini sul podio più alto di categoria nella penultima prova del Roma Master Cross

SANTA MARINELLA – Una buona serie di risultati ha caratterizzato la recente partecipazione della Mtb Santa Marinella al Roma Master Cross che ha archiviato la penultima prova sui prati di Ostia presso la struttura Wild Village.

È toccato ancora una volta ad Angelo Ciancarini cogliere la vittoria di categoria tra i master 7, in grande spolvero anche gli altri compagni di squadra Lorenzo Borgi (2°M7), Gianluca Magnante (3°élite sport), Gabriele Faccenda (4°M3), Cristiano Mastropietro (5°M3), Daniele Bagnoli (6°M5), Mauro Gori (3°M6), Claudio Albanese (6°M6) e Sandro Costa (7°M7). La squadra santamarinellese si è confermata ai vertici della speciale classifica per i team col maggior numero di partecipanti (9).

Un’altra grande e imperdibile occasione di mettersi alla prova in vista del Campionato Nazionale (30 gennaio sempre presso Wild Village ad Ostia) sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano che coincide con l’ultimo recital in assoluto del team altolaziale nella stagione di ciclocross, prima di convogliare tutte le energie dal mese di febbraio verso le gare di mountain bike e in quelle endurance a primavera inoltrata.