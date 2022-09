Mtb Santa Marinella: Andrea Somma e Libero Ruggiero sul podio più alto dell’Endurance Prestige Italy

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella ha avuto un fine settimana di assidui impegni e gli atleti si sono onorevolmente comportati in due distinte manifestazioni nel fuoristrada.

Alla Sei Ore BIM (Bellaria Igea Marina) in Emilia Romagna, ultima prova stagionale del circuito Endurance Prestige Italy, la squadra altolaziale ha ribadito ancora una volta la propria superiorità nella fascia dei solitari con il secondo posto di Andrea Somma tra i master 4, il sesto di Claudio Pellegrini tra i master 6, il secondo di Stefano Martinelli tra i master 5, il quinto di Gianluca Piermattei tra i master 5, il quarto di Diego Salerni tra i master 6 e il sesto di Aldo Olivieri tra i master 5.

In seno al circuito Endurance Prestige Italy, le vittorie assolute hanno arriso a Libero Ruggiero (master 2) e ad Andrea Somma (master 4) più i piazzamenti finali di Claudio Pellegrini (terzo tra i master 6), Diego Salerni (quinto tra i master 6), Stefano Martinelli, Gianluca Piermattei e Aldo Olivieri rispettivamente secondo, terzo e quarto tra i master 5.

È stato impegnato a San Stino di Livenza in Veneto Gianfranco Mariuzzo al Trofeo tra Livenza e Malgher dove ha collezionato la miglior prestazione di tutto il circuito Veneto Cup andando a vincere l’ultima prova con il primato di categoria master 6. Sempre nella Veneto Cup, nella graduatoria finale, hanno chiuso in ottava posizione Mariuzzo tra i master 6 e in nona Gianfranco Mariuzzo tra i master 7.

Aspettando di programmare l’imminente stagione di ciclocross, è stata fatta una cena sociale tra il direttivo e gli atleti con questo momento conviviale gradito da tutti e con la consegna di un premio ad Andrea Somma per l’attività svolta nella stagione agonistica 2021.