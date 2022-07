Mtb Santa Marinella abbonata al secondo posto: ben tre di Mariuzzo, Feltre e Risoluti tra mountain bike e strada

SANTA MARINELLA – Eccellenti prove degli atleti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini tra mountain bike e strada con tre terzi posti in bacheca nell’ultimo fine settimana appena trascorso.

L’impegno di maggior rilievo nel fuoristrada a Polcenigo con la Granfondo Troi Trek, terza prova del circuito FVG Mtb Tour. In tale contesto si sono ottimamente comportati Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre rispettivamente a podio con il secondo posto nelle categorie master 6 e master 7. Per entrambi i corridori un ulteriore passo in avanti nella difesa della maglia di leader del circuito, a una prova dalla fine, dove alla Lignano Bike Marathon nel mese di ottobre potranno certificare il successo finale.

Stradisti all’opera all’autodromo di Vallelunga dove era in programma la Roma XXIVh. Fabio Risoluti ha partecipato come componente di un team da otto elementi facente capo alla Cicli Montanini che ha portato a termine egregiamente la maratona di 24 ore con il secondo posto. È uscito di scena Cristiano Mastropietro a causa di una brutta caduta e per la quale tutto il direttivo della Mtb Santa Marinella presieduto da Stefano Carnesecchi ha augurato “all’amico Cristiano una pronta ripresa per il finale di stagione”.