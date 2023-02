Mtb Santa Marinella a podio nella seconda prova del Trittico Laziale con Mauro Gori

SANTA MARINELLA – Nuovi importanti risultati sono stati conseguiti dalla Mtb Santa Marinella sugli sterrati del Parco Myflyzone a Castel di Leva di scena sia per la seconda gara del Trittico Laziale (tradizionale appuntamento della mountain bike cross country di inizio anno, giunto quest’anno alla trentesima edizione) che per la seconda prova del campionato regionale CSI Lazio della specialità cross country.

Da rilevare il secondo posto di Mauro Gori tra i master 7, il quinto di Daniele Mancini tra i master 4, il nono di Cristiano Mastropietro tra i master 3, il quinto di Massimiliano Chiavacci tra i master 5, il sesto di Claudio Albanese tra i master 6, il decimo di Vincenzo Scozzafava tra i master 7 e il tredicesimo di Daniele Bagnoli tra i master 5 sono stati i risultati raccolti davanti agli occhi del presidente Stefano Carnesecchi per un mese di febbraio che terrà impegnato il team santamarinellese sia per la conclusione del Trittico Laziale che per il campionato regionale CSI Lazio il 19 febbraio in entrambe le occasioni a Nerola.