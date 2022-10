Mtb Santa Marinella, a Lorenzo Borgi il titolo nazionale endurance CSI alla Sei Ore dell’Urcis

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella è rientrata dalla Lombardia ed ha infilato una nuova perla nella sua lunga collana di successi in questo finale della stagione nella mountain bike.

L’impegno di rilievo è stato il Campionato Nazionale Endurance a Orzinuovi in concomitanza con la Sei Ore dell’Urcis con l’ente di promozione Centro Sportivo Italiano.

A centrare il miglior risultato Lorenzo Borgi che ha ottenuto la maglia di campione nazionale CSI tra i master 7 anche se si è classificato in seconda posizione dietro un atleta di un altro ente.

Altri piazzamenti di valore per il team da tre elementi con Emanuele Zena, Fabio Icuchi e Ludovico Cristini al secondo posto, terzo gradino del podio per Elisabetta Dani tra le master donna 3 nelle solitarie.

Tra i solitari uomini in luce Andrea Somma (nono tra i master 4), Claudio Pellegrini (quarto tra i master 6), Stefano Martinelli (12.mo tra i master 5), Gianluca Piermattei (11.mo tra i master 5), Aldo Olivieri (18.mo tra i master 5) e Stefano Carnesecchi (12.mo tra i master 6).

“La gara di Orzinuovi ci ripaga dei tanti sacrifici che facciamo in giro per l’Italia confrontandoci con altre realtà sportive in un contesto nazionale. Un grazie a tutti i nostri atleti e agli sponsor che ci consentono di fare queste trasferte” ha dichiarato il presidente Stefano Carnesecchi.

Ottima la prima nel cross e nel circuito Trofeo Triveneto per Gianfranco Mariuzzo: primato tra i master di terza fascia over 54 e di categoria master 6 al Ciclocross del Tergola a Cadoneghe in Veneto.