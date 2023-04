Mtb Santa Marinella, a Daniele Mancini il titolo di campione regionale CSI Lazio cross country

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella può mettere in bacheca altri risultati lusinghieri che sono maturati a livello regionale ex extraregionale: una consuetudine per la compagine altolaziale presieduta da Stefano Carnesecchi impegnarsi in più specialità e in diverse zone d’Italia.

A Canino ha avuto luogo la Cross Country dell’Olivo a cui hanno preso parte Federico Forti (5°M3), Massimiliano Chiavacci (6°M5), Cabbirio Capati (12°M5), Giuseppe Cherubini (7°M6), Marcello Befani (14°M5) e Daniele Mancini (11°M4).

Lo svolgimento della gara di Canino ha coinciso con la quinta ed ultima prova del campionato regionale CSI Lazio di mountain bike cross country. Ad imporsi all’attenzione Daniele Mancini che ha ottenuto il titolo regionale tra i master 4, più due terzi posti per Massimiliano Chiavacci tra i master 5 e per Giuseppe Cherubini tra i master 6.

Sempre nella mountain bike cross country nuovo successo per Gianfranco Mariuzzo col primo posto di categoria master 6 ottenuto in Veneto a San Donà di Piave (XC Basso Piave).

Stradisti all’opera il 29 marzo con Pierluigi Stefanini in Toscana a Grilli (terza prova Trittico di Maremma) col quarto posto tra i master 6 e in Umbria, domenica scorsa, a Pian Porto di Todi (Trofeo Tuderauto) col settimo posto sempre tra gli M6. Fabio Risoluti è stato l’unico rappresentante della formazione santamarinellese a partecipare all’evento granfondistico La Via del Sale a Cervia in Emilia Romagna: quindicesimo posto di categoria gentleman A sul percorso medio di 105 chilometri al limite delle tre ore.