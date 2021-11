Memorial Giuseppe Peris il 13 Novembre a Santa Marinella

Si svolgerà il 13 Novembre dalle ore 17.00 il Memorial Giuseppe Peris organizzato dalla A.S.D. Santa Marinella Ring del presidente Telli Loretta. Una manifestazione di pugilato olimpico dedicata al maestro Giuseppe Peris.

Di scena i pugili di casa allenati dai maestri Sebastiani, Poccia, Pomi e Arilli in un confronto interregionale con pugili Umbri e Abruzzesi.

L’associazione tirrenica, vuole ricordare Giuseppe Peris, quale padre indiscusso del pugilato territoriale, che ha dato la possibilità di praticare la disciplina pugilistica a tanti suoi allievi.

Giuseppe Peris dopo aver preso il testimone dal Mammanone (Carlo Saraudi), ha creato la Civitavecchia Ring di via Borghese e dal 1963 al 1994 circa, dedicandosi con tutta la sua passione e competenza alla noble art , in un territorio già ricco di storia pugilistica e di grandi campioni che con il suo avvento ha saputo arricchire con grande umanità , solerzia e capacità, portando questa disciplina sportiva ad alti livelli.

E’ importante sottolineare che persone di sport come Giuseppe Peris, vanno ricordate per sempre e inserite nel libro degli annali, non solo per la qualifica da maestro di boxe, ma anche come educatore di vita e esempio di etica .

Ringraziamo di vero cuore i figli Claudio e Adriano per aver aderito alla commemorazione del loro papà dimostrando grande apprezzamento mettendosi a disposizione e collaborando nell’organizzazione.

Teatro della competizione sarà il palazzetto dello sport di Santa Marinella di Via delle Colonie 50, ingresso libero con obbligo di green pass come previsto dalla normativa. Boxe live trasmetterà l’evento in diretta streaming

https://www.youtube.com/watch?v=4goj6Uh_wwM&ab_channel=Boxelive.it

Il Presidente

Telli Loretta