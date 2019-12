L’Ultima Schiacciata Dell’Anno: enorme successo

CIVITAVECCHIA – Un insieme di emozioni, colori e persone. L’ultima Schiacciata dell’anno colpisce ancora. La seconda edizione di una due giorni di sport, che ha dato lustro alla città e che ha sfruttato egregiamente tutti gli impianti sportivi del Consorzio Litorale IN Volley. Il Torneo di pallavolo giovanile Città di Civitavecchia “L’ultima Schiacciata dell’anno”, nato lo scorso anno dall’idea e dal sogno della Presidente Viviana Marozza e dal suo energico staff, quest’anno ha avuto una risonanza ancora più grande, tanto da essere considerato dalla Città e dalla Federazione un evento di riferimento per tutta la regione. Un progetto molto ambizioso, patrocinato dal comune e dal CR Lazio e sostenuto dal Main Sponsor Conad. Gli obiettivi sono molteplici, dal motivo etico-morale che si esplica con la creazione di un ambiente sano, ricco di valori e atleti appassionati, a quello sociale. Oltre cento persone hanno dormito nelle strutture locali, trecentocinquanta tra atleti e staff hanno mangiato nei ristoranti. Un dato molto importante per l’incremento del turismo sportivo che le due società organizzatrici hanno molto a cuore.

Presentano l’evento Manola Camilletti e Giuseppe Baratta. Sotto agli occhi di un Palazzetto pieno di spettatori sfilano 300 atleti di 13 società provenienti dal Lazio e dalla Toscana, divisi in 28 squadre per 4 categorie. Hanno vinto il torneo la Cv Volley Rossa per la categoria under 13, per l’under 14 la Cv Volley, under 16 il Volley Cecina e under 18 l’Asp Civitavecchia. Un evento emozionante che ha visto prendere parte non solo atleti e staff tecnici ma anche le autorità comunali: il sindaco Ernesto Tedesco, il vicepresidente della Commissione Sport Matteo Iacomelli, l’onorevole Alessandro Battilocchio, ma anche la fiduciaria CONI Stefania Di Iorio, il preside Nicola Guzzone del IIS Marconi. Divertimento, impegno e grande qualità tecnica hanno caratterizzato l’intero evento che ha confermato e superato il grande successo ottenuto già lo scorso anno. Al termine dell’evento gli arbitri, gli atleti e le autorità partecipanti sono stati omaggiati con dei riconoscimenti. Inoltre l’A.S.D. Civitavecchia Volley e l’Asp Civitavecchia sono state liete di ospitare anche le autorità federali, tra cui Andrea Burlandi, Presidente Fipav CR Lazio, e amici come il professor Enzo D’Arcangelo, Presidente della Polisportiva G. Castello e Antonio Lamberti Presidente della società Pallavolo Tarquinia hanno ricevuto un premio alla lunga carriera.

Le parole della Presidente Viviana Marozza: “È stato un evento di livello, ci sono stati grossi passi in avanti rispetto allo scorso anno. Sono davvero soddisfatta della partecipazione, abbiamo portato sugli spalti del Palazzetto più di 1000 persone, tantissimi spettatori, ospiti ed atleti. Ringrazio le società che hanno vissuto con noi questa avventura, le famiglie che hanno accompagnato nei giorni di festa i ragazzi, che si sono comportati in maniera egregia sia dentro che fuori dal campo. Non avrei mai potuto realizzare tutto questo senza i due staff Civitavecchia Volley ed Asp che si sono messi a disposizione,è stato un grandissimo lavoro di squadra. Spero con tutto il cuore che il Torneo possa diventare un appuntamento annuale e che abbia sempre più affluenza.”