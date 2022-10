Luigi Perla campione italiano di canna da riva diversamente abili

CIVITAVECCHIA – Un successo il Campionato italiano con canna da riva per diversamente abili andata in scena sabato 1 ottobre nell’incantevole scenario di Porto Ercole e Cala Galera.

Dieci i partecipanti che su si è imposto l’atleta dell’ASD Canna da Riva Civitavecchia “Tubertini” Luigi Perla, affiancato dal compagno di società Fabio Orlandi.

La gara è stata caratterizzata da una pesca veloce a canna fissa con la cattura di salpe, muggini, boghe ecc. tenuto in vivo nelle nasse e rilasciato al termine. Luigi al termine della gara ha fatto registrare un peso di oltre 1500 grammi e un totale di 79 catture.

Al neo Campione Italiano gli auguri e i complimenti da tutti i compagni di società e dei tanti pescatori agonisti italiani.

Grande è la soddisfazione della società civitavecchiese, del Presidente Roberto Coppari e del Vice con responsabilità del settore tecnico Mauro Campidonico, che da tempo sta lavorando alla formazione di pescatori con disabilità e giovani dell’under 21.

Appuntamento il 6 e 7 novembre ad Ortona per il Campionato Italiano Master e Under 21 specialità canna da riva.