Luca Oggioni è il nuovo allenatore della Margutta Pallavolo CivitaLad

CIVITAVECCHIA – La Margutta Pallavolo CivitaLad ha raggiunto l’accordo con il tecnico romano Luca Oggioni: sarà lui a guidare la formazione nata dal consorzio tra ASD Pallavolo Civitavecchia e ASD Volley Ladispoli.

L’allenatore romano vanta un curriculum di tutto rispetto, le pluriennali esperienze professionali con molteplici, quotate, scuole pallavolistiche quali, ad esempio, VolleyRò Casal De Pazzi e Volley Friends Roma, parlano per lui e ne fanno uno fra i migliori tecnici in ambito non solo regionale.

“La cura del vivaio – si legge in una nota societaria – il desiderio di fornire sempre il meglio a tutti i nostri atleti affinché gli stessi crescano attraverso un percorso virtuoso che ne favorisca il miglioramento costante del tasso tecnico, ma anche con la dovuta attenzione ai valori sportivi e sociali sono da sempre cifra distintiva dei nostri progetti giovanili, ne sono valida testimonianza quelli intrapresi con Tuscania Volley e ASD Volley Ladispoli, il desiderio che accomuna noi e le altre due storiche realtà del territorio è quello di dare lustro al tessuto pallavolistico dell’Alto Lazio dando modo alle formazioni giovanili di tornare a recitare, nei rispettivi campionati, un ruolo da autentiche protagoniste e non quello di semplici e sbiadite comparse. A tal proposito ci preme ribadire ancora una volta come tali collaborazioni siano aperte a tutte le società del comprensorio che desiderino guardare oltre il proprio ambito espandendo, così, i loro orizzonti. Ed è proprio nell’ottica di quanto appena rimarcato che abbiamo fortemente cercato e voluto l’accordo con Luca Oggioni, l’allenatore romano, è un’autentica eccellenza con una naturale predisposizione a lavorare bene, in particolare, con i più giovani ed è proprio la validità del suo percorso professionale che ci ha convinti a portarlo in maglia rossoblu affidandogli, come già detto, la guida tecnica della Margutta Pallavolo CivitaLad che disputerà, nella prossima stagione, la Serie B2 e della nostra Under 18 femminile, proprio nell’ottica di un percorso virtuoso di crescita che vedrà le atlete più giovani inserite gradualmente anche in prima squadra”.