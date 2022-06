L’Old Rugby Civitavecchia torna imbattuta dall’European Grand Old Rugby Festival

CIVITAVECCHIA – In gran forma e con gran spirito di gioco gli Old Rugby Civitavecchia hanno affrontato il Torneo internazionale “European Grand Old Rugby Festival 2022” a Verona.

“E’ stata dura, ma in campo abbiamo risposto con un gran gioco e tanta volontà di far bene, dimostrando di essere una squadra di vecchietti competitiva” queste le parole a caldo del Team del Rugby Civitavecchia.

Venerdì 10 Giugno la cronaca riporta la vittoria degli Old Rugby Civitavecchia nella prima partita per 2-0 contro il Central Buenos Aires, mentre nella seconda un gran buon pareggio per 1-1 con gli Elders of Zion, squadra israeliana.

La terza partita, durissima, è stata contro i quotati e fortissimi Cangrandi Verona, ma ancora una volta gli Old del Rugby Civitavecchia hanno giocato alla grande imponendo un pareggio per 0-0.

Domenica 12 Giugno nuove battaglie in campo degli Old Rugby Civitavecchia. La prima partita ha visto un nuovo importante pareggio per 0 a 0 contro il XV dei Matusalem Rugby in cui la forza ma soprattutto la tecnica dei biancorossi è riuscita a tener a bada gli avversari.

Nella seconda sfida, vittoria 2-0 contro Peterborough Juggers ed a chiudere pareggio per 1 a 1 contro il Siviglia; da segnalare la meta dei biancorossi con il dubbio di aver schiacciato oltre la linea di meta ma il capitano del Siviglia, con grande far play, si è complimentato dicendo che per lui era try.

Missione dunque compiuta per gli Old Rugby Civitavecchia: tanto divertimento, tanto gioco, tanti Terzi Tempi e, soprattutto, un ritorno a casa da imbattuti…

La più sincera gratitudine per il contributo alla partecipazione al Torneo vengono rivolti dalla società a Pierluigi Miranda AS Gin Civitavecchia, Enrico Maria Falconi BLUE in the Face e Patrizio Scilipoti Compagnia Portuale di Civitavecchia.