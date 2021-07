L’Old Rugby Civitavecchia a Fano per il “Torneo del Brodetto”

CIVITAVECCHIA – Sabato 10 Luglio 2021 gli Old Rugby Civitavecchia saranno a Fano per il “Torneo del Brodetto”, specialità tipica di pesce molto apprezzata. Costituiranno una unica squadra denominata “Roma&friend”.

I presenti al Torneo per gli Old di Civitavecchia saranno: Di Maio, Panetta, Tassi, Tusculano, Margioni, Fiori, Zincone, Olivieri e Varlese.

“Chi non si affida alla propria storia non ha un gran futuro – commentano dalla società civitavecchiese – E la storia del Crc sono gli Old, i ‘vecchietti’ che nonostante età ed acciacchi non rinunciano a prendere l’ovale e a correre a caccia di una meta. Trasferte all’estero, inviti in giro per l’Italia: la squadra è lo zoccolo duro della società, questa volta li aspetta la città di Fano… Gli Old Rugby Civitavecchia giocano a Rugby per amore dello sport e dei valori, per l’ideale di battersi al massimo delle proprie possibilità senza dimenticare di rispettare regole e avversari, per la convinzione che tutto ciò che avviene all’interno del rettangolo verde finisce quando il cronometro dell’arbitro segna gli ottanta minuti e ci si dà appuntamento per il terzo tempo. Gli Old Rugby Civitavecchia non sono preoccupati se ricevono qualche spinta o se qualcuno li abbraccia mentre si involano verso la meta: alla fine della partita poco amichevole tutto l’agonismo termina e ci si racconta. Al terzo tempo, ogni contrasto viene superato davanti una buona birra e facendo amicizia con chi in campo è stato avversario”.

Allora per chi ama il buon Rugby appuntamento a Fano Sabato 10 Luglio per il “Torneo del Brodetto”.