Le Sniperine battono i Draghi Torino e avvicinano il secondo posto

CIVITAVECCHIA – Netta vittoria per la formazione femminile della Cv Skating di hockey in line. Sabato sera al PalaMercuri sconfitti i Draghi Torino per 5-1 (2-0) grazie alle doppiette di Raia e Novelli e la rete di Giannini.

Le civitavecchiesi con questi tre punti si avvicinano di molto al secondo posto in classifica, importante in chiave play off.

Ottima la partita giocata dalle ragazze di coach Gavazzi, capaci di andare a segno con le proprie giocatrici migliori e di dare ampio spazio alle giovani leve targate Cv Skating.

Eleonora Raia: “Sapevamo che sarebbe stata una partita da non sottovalutare a causa dell’esperienza sul campo delle nostre avversarie e, nonostante sia stato un incontro fisicamente duro, siamo riuscite a mantenere la concentrazione e a portare la vittoria a casa. Soddisfatta di tutta la squadra. siamo state capaci di sfruttare tutte le occasioni che si sono presentate a nostro favore, andando a segno e riuscendo cosi a portare a casa punti preziosi che consolidano la nostra posizione in classifica. Ora testa alla doppia sfida veneta importante per il piazzamento in vista delle semifinali di campionato. Complimenti come sempre alle più giovani che stanno ottenendo, partita dopo partita, una crescita enorme tale da mettere in difficoltà le avversarie più esperte e un ringraziamento al nostro goalie Eugenia Pompanin che ci ha regalato un’impeccabile performance”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Martina Mori, Sara Buzzi, Laura Giannini, Eleonora Raia, Martina Succi, Rosaria Nambuletto, Erika e Aurora De Fazi, Noemi Giannuzzi.

(foto di Maurilio Mandolfo)