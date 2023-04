L’ASD Planet Dance vola in Sicilia

CIVITAVECCHIA – Prestigioso e importante evento quello che si apprestano ad affrontare le allieve e gli allievi della ASD Planet Dance, sotto la guida della presidente e maestra Francesca Feoli.

La scuola di danza civitavecchiese sarà infatti impegnata tra il 5 e il 7 maggio di quest’anno al Concorso Internazionale “Nonsolodanza”, la cui direzione artistica è stata affidata a Vincenzo Macario, che si terrà nella splendida cornice di Scoglitti, in Sicilia. Un’occasione unica per le danzatrici e i danzatori locali, che avranno modo di confrontarsi con molte realtà del territorio nazionale, di esibirsi di fronte ad una giuria composta da numerosi professionisti del settore e di partecipare anche ai workshop e ai corsi che si terranno duante l’evento.

Per potersi concentrare maggiormente sull’appuntamento di maggio è stata unanime la decisione presa dagli allievi e dagli insegnanti di posticipare il consueto saggio di fine anno, solitamente programmato nei mesi estivi.

“Siamo molto entusiasti e felici di poter cogliere una occasione come questa – dichiara la maestra Francesca Feoli – Sono altrettanto orgogliosa dei nostri allievi e delle nostre allieve, i quali hanno scelto di mettersi in gioco in una rassegna che permetterà loro di avere già un primo assaggio di professionismo. Come associazione riteniamo che la crescita dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio passi sopratutto da questi appuntamenti e che, seppur con il dispiacere di tutto l’organico, anche un evento tradizionale come il saggio finale possa essere messo in secondo piano in occasioni del genere. Ringrazio inoltre i nostri insegnanti Alberto Galli e Giorgia De Fazi, che saranno presenti durante tutto l’evento. Anche a settembre avremo un altro importante appuntamento su cui poi concentrermo tutte le forze nei mesi a venire”.

Sono quindi chiari gli intenti dell’ASD Planet Dance, che punta a tornare in città con il maggior numero di premi possibile, ma soprattutto di garantire ai propri allievi e alle proprie allieve sempre più possibilità e occasioni di poter mostrare i loro talenti.