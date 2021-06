L’ASD Pallavolo Tarquinia conquista il terzo posto nella Seconda divisione femminile

TARQUINIA – Grande giornata per lo sport tarquiniese che domenica sera ha visto impegnate nelle final four le ragazze della Seconda divisione femminile della Asd Pallavolo Tarquinia.

Le atlete dei mister Massimo Pastore e Marco Lamberti si sono contese il terzo posto con il Civitavecchia Volley vincendo per 3-0 con ottimi parziali (25/16; 25/12, 25/22).

Nonostante un anno incerto per gli allenamenti, con gare disputate tra mille difficoltà e rigorosamente a porte chiuse, le ragazze (tutte tarquiniesi) hanno dimostrato impegno e costanza meritandosi questo importante riconoscimento.

“Il Sindaco, l’Assessore allo sport e tutta l’Amministrazione comunale – si legge in una nota stampa – sono orgogliosi di quanto ottenuto, essendosi ancora una volta dimostrato che lo sport è un’infinita fonte di salute fisica, mentale ed emotiva, incentiva lo sviluppo personale ed insegna il sostegno morale e la coesione tra compagni, il rispetto dei ruoli e lo spirito di sacrificio, valori importanti in cui crediamo e che vogliamo incentivare sostenendo i nostri giovani. Il nostro augurio è di poter tornare il prossimo anno ad incoraggiarvi dagli spalti, intanto facciamo i nostri più sinceri complimenti a tutte le atlete ed agli allenatori che si sono impegnati in questo campionato rinnovando il nostro caloroso applauso: Biagiola Giulia, Biagiola Letizia, Cristofori Greta, Ferretti Gaia, Gufi Alessandra, Meloni Gaia, Parrano Marta, Parrano Miriam, Petraccini Tessitore Emma, Sacconi Beatrice, Tifi Marzia, Zamboni Erika, Pastore Massimo, Lamberti Marco”.