La Volley Academy riparte dalle finali nazionali

CIVITAVECCHIA – Vacanze finite in casa Volley Academy: da lunedì sono infatti ricominciati presso il Parco Uliveto gli allenamenti rivolti al settore agonistico della Società giallonera.

A fare il punto della situazione il Direttore Tecnico Prof. Giuseppe Ruggiero: “Abbiamo da poco ricominciato la preparazione fisica, per ora sono previsti tre allenamenti settimanali (lunedì mercoledì e venerdì) con due sedute rivolte dalle 17.00 alle 18.30 ai più giovani e a seguire, fino alle 20.00, ai più grandi: chiaramente in questa fase di ripresa gli allenamenti sono maschi e femmine insieme in attesa di rientrare in palestra con tutti i gruppi definiti intorno a metà mese. La location non è stata scelta a caso dato che il primo, grande obiettivo stagionale sono le Finali Nazionali U12 femminile previste ad Assisi dal 15 al 18 Settembre e che le stesse verranno disputate outdoor per motivi facilmente immaginabili: ci è sembrato dunque quanto mai opportuno far svolgere alle ragazze questa prima parte di stagione all’ aperto in un contesto al quale sono sicuramente meno abituate. Ce la metteremo tutta, è un traguardo che a livello giovanile dalle nostre parti manca da molto tempo, speriamo di far bene e rendere orgogliosi tutti gli sportivi della Città”.

“Ci attende un anno particolarmente impegnativo – incalza il DS Monica Albani – abbiamo decisamente allargato il numero di squadre che iscriveremo ai campionati e incrementato le iscrizioni tra i più piccoli, a testimonianza del fatto che finora si è lavorato nella giusta direzione: stiamo accogliendo non soltanto atleti nuovi e graditissimi ritorni, anche tra i Dirigenti, ma anche un numero sempre crescente di Tecnici qualificati entusiasti di collaborare con noi: colgo quindi l’ occasione per dare il benvenuto a Roberto Scaccia, che ci darà una mano con il settore maschile, e al Prof. Maurizio Muneroni che invece metterà tutta la propria professionalità e umanità a disposizione dei più piccoli, in maniera più trasversale”.

“Ripartiamo – conclude il Prof. Giorgio Piendibene, Responsabile del settore S3 – esattamente da dove avevamo lasciato e cioè dal costante impegno ad offrire ai nostri iscritti il miglior percorso possibile, umano e tecnico. A parte i grandi risultati in termini agonistici e numerici, di iscrizioni, raggiunti in questi anni, uno più degli altri mi rende particolarmente orgoglioso: essere riusciti, caso più unico che raro, a continuare a svolgere la nostra attività nel totale rispetto dei vari protocolli senza avere un solo caso di contagio, senza essere costretti a quarantene o chiusure, o, peggio, ad odiosi e irresponsabili sotterfugi. Questo dato credo che più di ogni altro descriva cosa è la Volley Academy, un gruppo di dirigenti e tecnici che, ognuno con la propria professionalità, si adopera per offrire un servizio all’altezza delle aspettative, mettendo gli iscritti e le loro famiglie al centro della propria azione educativa. Purtroppo ogni anno ricominciano a fiorire offerte di categorie irrealizzabili, promesse chiaramente illusorie, mercimonio di atleti adolescenti, saldi, corsi gratuiti fino ad esaurimento scorte … a me personalmente non ha mai regalato niente nessuno, questi richiami mi sembrano tanto un modo per dire: ‘Tu intanto vieni in palestra e pazienza se il servizio offerto non è dei migliori, tanto è gratis, poi ti vincolo e se vuoi continuare a giocare e fare sport devi farlo con me’. Senza contare che oltre ad offrire un servizio non all’altezza, così facendo si rischia di bruciare i tanti giovani ragazzi neo-istruttori che, senza esperienza ma con molto entusiasmo, si vedono affidare gruppi che non riescono a gestire, sommando quindi danno a danno. Dispiace, finché si continuerà a ragionare in questi termini, ad anteporre il proprio immediato tornaconto al bene dell’ utenza in un’ ottica di crescita che non prescinda dalla qualità del servizio offerto, difficilmente il movimento locale riuscirà ad andare lontano”.