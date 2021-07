La Volley Academy Civitavecchia under 12 è campione regionale

CIVITAVECCHIA – Dopo aver conquistato il titolo Regionale OPES ed il titolo Provinciale FIPAV le “vespette” giallonere della Under12 femminile 3×3 della Volley Academy Civitavecchia trionfano anche nelle finali Regionali svolte domenica a Zagarolo, vincendo con un secco 2-0 sulle coetanee del Green Volley Roma.

Ad esprimere tutta la sua soddisfazione il DT della Academy, Giuseppe Ruggiero: “Sono veramente felice per queste atlete, non solo per quelle presenti oggi ma anche per quelle che non hanno potuto prendere parte a questo bellissimo evento per questioni squisitamente numeriche o di regolamento. Ho la responsabilità, oltre che il piacere, di allenare un gruppo vero, numeroso e compatto, che ha sempre dimostrato abnegazione e impegno anche nei momenti più difficili, partecipando con costanza agli allenamenti in palestra e, quando non è stato possibile, presentandosi tutti i giorni di fronte ad un PC per svolgere sedute atletiche online in periodo di lockdown – scrupolosamente rispettato dalla Società secondo quanto espresso nei Protocolli FIPAV- cosa che ci ha permesso di ripresentarci in palestra toniche e pronte per questo tipo di sfide. Ora qualche giorno di meritato riposo, poi sotto con gli allenamenti per preparare le Finali Nazionali”.

Gli fa eco il DS Monica Albani: “Queste ragazze ci hanno regalato l’ennesima giornata ricca di soddisfazione. Io sono relativamente nuova nell’ambiente ma è veramente bello vedere che tanti sforzi, tanti sacrifici possano fiorire poi in un sorriso o in un gesto consolatorio verso la compagna che ha trovato meno spazio o verso un avversario sconfitto. Questo è il nostro sport, è per questo che la Volley Academy è nata, è per questo che ho aderito entusiasta al progetto: i risultati poi, sono la logica conseguenza di tutto ciò. Ed è questo lo spirito con cui prepareremo ed affronteremo la Fase Nazionale prevista per il weekend tra il 17 ed il 19 Settembre”.

Davvero un grande risultato quello raggiunto dalle atlete, come sottolinea il Presidente Piendibene: “Non avevo dubbi sul valore del gruppo avendo allenato queste ragazze per molti anni – ricordo ancora il primo giorno in palestra per qualcuna di loro, smarrite e sorprese come solo i bambini sanno essere – così come non avevamo alcun dubbio sull’operato di Peppe (Ruggiero) e delle sue capacità professionali ed umane, ulteriore dimostrazione di come le scelte operate dalla Volley Academy la scorsa estate siano state vincenti nel garantire ad ogni atleta un percorso di crescita ottimale ed in linea con tutte le componenti che intervengono nella formazione di un giovane, scuola e famiglia in primis. Spero che risultati come questi servano inoltre a sensibilizzare le Istituzioni – unitamente ai risultati delle altre squadre Volley Academy e all’enorme numero di iscritti, in costante aumento anche in piena emergenza sanitaria – per garantire a questi ragazzi il sacrosanto diritto a praticare sport in modo sano e corretto, garantendo spazi palestra adeguati a risultati e aspettative. Certo, spiace che nessun Rappresentante Federale espressione del nostro territorio fosse presente alle Finali o abbia trovato il modo di fare un in bocca al lupo alle ragazze o a congratularsicon loro – ma ora non è il momento di fare polemiche, è il momento di festeggiare questo meraviglioso movimento che abbiamo creato tutti noi, famiglie, tecnici, dirigenti e sponsor, ma soprattutto ragazze e ragazzi: a tutti loro va il mio ringraziamento più sentito, Grazie.”