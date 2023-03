CIVITAVECCHIA – La Vis Cordis-ASSPROHA riparte alla grande ai Campionati Regionali di Nuoto per Società del Lazio che si sono tenuti a Pontinia (LT) il 12 marzo scorso.

Gli atleti giunti da tutto il Lazio e in particolare dalle province di Viterbo, Roma, Latina e Rieti aspettavano con trepidazione la ripresa delle gare e l’avvio della nuova stagione sportiva.

I portacolori civitavecchiesi che hanno partecipato al campionato si sono distinti come sempre: Donatello Fraticelli (nella foto) classe 1976 (oro 50 mt farfalle + un quarto posto e podio perso per soli 3 decimi di secondo nei 50 mt stile libero), Marco Irrera classe 1974 (oro 50 mt rana e bronzo 50 mt stile libero) e la straordinaria Valentina Germoglio classe 1980 (argento nei 25 mt stile libero). Assenti, purtroppo per motivi di salute, altri due componenti del team civitavecchiese: Alessio Torazzi ed Antonella Cecchin che avrebbero sicuramente dato ancora più lustro ai risultati ottenuti nella splendida giornata di sport. Gli ottimi risultati ci fanno ben sperare per le prossime competizioni regionali.

Un ringraziamento speciale a tutto lo Staff della Coser Nuoto Civitavecchia e a Cristian Cropani, Presidente As.S.Pro.Ha. Onlus, per il lavoro sempre prezioso messo a disposizione degli atleti.