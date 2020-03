La Tirreno Atletica è di nuovo campione regionale di cross

CIVITAVECCHIA – Cross protagonista nella prima domenica di Marzo al Guidobaldi di Rieti con un totale di circa 800 atleti per il CdS Assoluto, per il Challenge di cross corto e per il Trofeo giovanile.

La Tirreno Atletica Civitavecchia bissa il successo dello scorso anno fregiandosi per il secondo anno consecutivo del titolo di campione regionale di cross categoria Assoluti; la squadra, che dopo la prima prova era seconda ad una manciata di punti dal primo posto, è scesa in campo determinata e motivata, ha fortemente voluto la riconferma laziale e una pagella a pieni voti da presentare ai prossimi campionati italiani di Campi Bisenzio. Tatticamente perfetta, interpretata magnificamente dai titolari della squadra, la 10km vinta dall’atleta dell’Aeronautica, vede Matteo Moretti, capofila biancoazzurro, giungere al traguardo in 4^ posizione, Federico Orlando in 9^ in una gara che lo ha visto correre da protagonista sin dalle prime battute, Andrea Azzarelli in 14^, Gabriele Granella in 17^, Vittorio Casalini in 25^ a marcare i diretti avversari in classifica e Felice Tofi in 32^, con loro ricordiamo Luca Tassarotti che nella prima giornata si piazzò in 6^ posizione accumulando un buon bottino di punti.

Per la squadra femminile, ottima e performante la gara di Isabella Papa in terza posizione dietro le atlete dell’aereonautica militare Merlo e Bertoni e la 7^ posizione di una tostissima Silvia Nasso battistrada del secondo gruppo per buona parte di gara.

Challenge cross corto con le presenze di Valerio Guida che chiude i 3km in 10’16 in 20^ posizione e Mario Pelliccione M45 in 11’21, atleti sempre affidabili e disponibili alle esigenze della squadra con Guida in doppia veste di atleta e allenatore delle categorie esordienti. Nella cat Junior donne sale sul treno per i campionati italiani in terra toscana anche Lucrezia Adamo, porta i colori rossoblu reatini alla vittoria del cross da 5Km.

Al capitolo giovanile aggiungiamo un’altra pagina importante: per il Trofeo regionale l’onda verde civitavecchiese si piazza in terza posizione con la squadra femminile dietro alla squadra romana della LBM e del team frascatano e al nono posto la squadra maschile, in una classifica generale composta da più di 40 formazioni. Nel dettaglio, per la cat. ragazze (2007-2008) Myriam Tofi indossa la maglia di campionessa regionale fortemente voluta sull’atleta delle Fiamme Gialle; con lei, Consuelo Giovagnoli ed Emma Pucci insieme a Giorgia Cangani, presente alla seconda prova di Fiumicino, raccolgono punti importanti per il sodalizio Tirreno. Tra le Cadette (2005-2006) Sara Pontani è ad un passo dal podio, Matilde Patanè giunge 16^ e Margherita Vanzetti addiziona la sua prestazione a quella di Caterina Mari delle prime due prove consolidando il bronzo a squadre con un distacco di soli 9 punti dalla seconda posizione.

Al maschile, Leonardo Dolci trascina la squadra ad una prova di forza, anche lui giunge in 4^ posizione che gli vale, come per Sara Pontani, l’ingresso nella rosa degli atleti favoriti per la convocazione tricolore. La squadra maschile composta da Joel Calbi, Daniele Mellini, Fabio Massimo Baliva, Andrea Augelli, Daniele Soresina e Alessio Gabella, mai al completo nell’arco delle tre prove a causa di qualche defezione dovuta ai mali di stagione, riesce comunque a conquistare un nono posto che è fiducioso sulle possibilità complessive.

Le gare extra dedicate agli esordienti sono il momento dove si scatena grande energia: piccoli atleti dai 5 ai 10 anni corrono con grande vitalità verso l’arco del traguardo: Linda Pontani vince la cat F8 e buone le gare di Beatrice Pelliccione e Elena Dolci per le F10. Per gli M8 Ifa Di Gennaro si piazza in 3^ posizione e Andrea Tavella in 5^; qualche posizione a seguire per Marco D’Altilia e Francesco Tofi che abbiamo visto fermarsi a pochi metri dal traguardo e tornare indietro per alzare un compagno di corsa caduto a terra per poi riprendere la propria gara.

“Si è conclusa la prima parte di gare dell’anno dedicata ai cross – commenta il Presidente Claudio Ubaldi – La riconferma del titolo regionale assoluto è stata molto combattuta ma cercata caparbiamente e oltre a questo, il terzo posto a squadre della cat cadette, le conferme di Dolci e Pontani nella testa della classifica laziale, la vittoria di Myriam Tofi nelle ragazze, le ottime prove delle Senior Papa e Nasso e con loro tutti gli altri partecipanti che hanno dimostrato grande impegno nell’affrontare la stagione invernale, denotano la consapevolezza di far parte di una squadra che sta crescendo agonisticamente, che cerca stimoli e obiettivi da raggiungere coesi e determinati, sotto la spinta degli allenatori, che sono loro stessi atleti e quindi comprendono in pieno tutte le dinamiche. Voglio ringraziarli singolarmente per la grande ricchezza che aggiungono all’atletica civitavecchiese: Mauro Lorusso per il settore Master, per il settore giovanile Massimo Dolci, Federico Orlando, Lorenzo Patanè, Federico Ubaldi e Alessio Mangano, per il settore esordienti Valerio Guida e Silvia Nasso.”

Patrizia Rotolo