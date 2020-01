La storia particolare dwi quattro ragazzi targati Volley Academy

CIVITAVECCHIA – All’interno della Volley Academy c’è una storia che va raccontata un po’ nei particolari, lo merita davvero. È di fatto una ricerca scientifica.

È la storia dei quattro maschietti in età under 14 che non avendo un proprio gruppo si allenano con le ragazze della stessa età in Volley Academy per poi giocare il campionato under 14 maschile con la VolleyLife di Viterbo.

Ebbene questi quattro “eroi” cresciuti in in contesto sportivo anomalo rappresentano ora nel panorama sportivo provinciale e probabilmente un interessante unicum perché hanno sgretolato uno ad uno tutti gli sciocchi luoghi comuni che circolano sullo sport maschile giovanile e lo hanno fatto non perché si allenano con le ragazze ma perché sono pochi gli allenatori abituati a chiedere nel modo giusto. Eccoli i luoghi comuni:

1. I maschi non hanno la pazienza di lavorare a parete, falso, loro ci lavorano eccome.

2. I maschi sono per natura più distratti e indisciplinati, falso, loro sono atleti a tutto tondo e sono concentratissimi.

3. I maschi hanno la prestazione instabile caratterizzata da tanti errori, falso, loro sono i meno fallosi della squadra e i più strutturati tecnicamente e tatticamente.

Ecco i loro risultati: inseriti in un progetto di collaborazione con la VolleyLife di Viterbo, per le loro capacità di gioco sono, fin dall’inizio del campionato, tutti e quattro titolari e colonna portante della squadra che è prima in classifica e non ha mai perso ancora una sola partita; risultato grazie al quale si candida con prepotenza al titolo di campione provinciale e ad essere una delle migliori del Lazio. Sono stati tutti e quattro, cioè il 100% dei maschi di quell’età, convocati in rappresentativa provinciale. Che dire, un risultato incredibile per la Volley Academy.

Ne parla il presidente Piendibene, visibilmente soddisfatto: “Beh, vederli in allenamento e in gara è un piacere, sono davvero bravi e rappresentano le fondamenta per la costruzione di un settore maschile importante. Sotto di loro c’è il mio gruppo dei ‘falchi’ formato da venti maschietti del 2008/2009/2010. Una volta a settimana si allenano tutti insieme e stanno gettando le basi per qualcosa di veramente bello. Siamo veramente contenti”.

I nomi dei quatto “sgretolatori” sono Gianluca Galano, Marco Pandolfi, Davide Pomata e Luca Silvestrini.