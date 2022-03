La Mtb Santa Marinella si fa onore su più discipline in diverse zone d’Italia

SANTA MARINELLA – Non è certo la prima volta che la Mtb Santa Marinella continua a far parlare di sé in più discipline delle due ruote come accaduto in questi ultimi giorni di marzo.

La compagine santamarinellese ha iniziato ad affrontare con alcuni atleti il circuito Maremma Tosco Laziale con la prima prova disputata alla Granfondo dell’Argentario: Angelo Ciancarini e Lorenzo Borgi secondo e quinto tra i master 7, Marco Becattini 32.mo tra i master 5 e Marco Giannotti 30.mo tra i master 3. Per Ciancarini l’augurio di un pronto recupero dopo la caduta nella stessa gara che non gli ha precluso il quinto posto.

Per Claudio Albanese quarto posto tra i master 6 nel cross country al Trofeo Città dei Papi.

Altri risultati importanti sono giunti da Vidor in Veneto al Trofeo Eclisse-Gran Premio Sogno Veneto: due i secondi posti di categoria master 6 e master 7 per Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre, tornati in sella alla propria mountain bike due mesi dopo aver terminato la stagione di ciclocross.

A lasciare il segno nelle gare su strada Pierluigi Stefanini il 24 marzo scorso con il secondo posto di categoria gentlemen 1 a Sezze al Memorial Alberto e Fernando, 31°posto tra i veterani 1 alla Granfondo Città di Fara in Sabina per Cristiano Mastropietro che sarà l’unico a partecipare a tutte le prove del PedaLatium.

Gianluca Magnante è tornato in sella a una bici da crono ed ha condiviso il successo in una gara contro il tempo ad Aprilia in coppia con Daniela Pelella mentre in Toscana Marco Marri è stato impegnato alla randonnèe su strada Florence – Le Ville Medicee nel coprire un tragitto di 194 chilometri nel minor tempo possibile.