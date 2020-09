La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini super alla Bibione Bike Trophy

SANTA MARINELLA – Un fine settimana del 20 settembre andato a gonfie vele per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che ha raccolto podi e vittorie su più specialità dal Veneto al Lazio.

L’impegno più rilevante in terra veneta alla Bibione Bike Trophy, nella sei ore, dove a fare la voce grossa sono stati Gianfranco Mariuzzo, Lorenzo Bedegoni, Claudio Rizzotto e Benjamin Wayer.

A completare l’esaltante spedizione a Bibione, il terzo posto assoluto e il primo di categoria tra i solitari per Libero Ruggiero che ha lottato al vertice di questa gara spalla a spalla con il pluri campione del mondo marathon Thiago Ferreira.

Protagonisti di ottime prestazioni anche i ciclocrossisti Angelo Ciancarini (primo tra i master 7), Claudio Albanese (2°master 6), Mauro Gori (3°master 6), Giuseppe Cherubini (4°master 6) e Claudio Savioli (5°master 7) al via della seconda prova del Trofeo Romano Scotti-Gruppo Forte sui prati di Castel di Leva (Bike Park My Fly Zone) a Roma.

Primo impegno agonistico su strada per Pierluigi Stefanini che ha concluso al 25°posto assoluto e quarto di categoria master 6 il Trofeo Pizzeria Il Ranch ad Anagni.