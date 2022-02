La ladispolana Francesca Lollobrigida è argento olimpico a Pechino

LADISPOLI – Grande risultato per la ladispolana Francesca Lollobrigida che alle Olimpiadi invernali di Pechino ha conquistato la medaglia d’argento sui 3000 mt di pattinaggio velocità su ghiaccio.

“Una medaglia era nell’aria – dice l’assessore allo sport, Marco Milani – la nostra atleta ha dimostrato prima di questi giochi di poter ottenere qualunque risultato e a Pechino lo ha confermato, grazie a forza muscolare, tecnica ed esperienza, battuta solamente dall’olandese Irene Schouten. Non c’era riuscita mai nessuna italiana prima di lei, quindi il valore del suo risultato è enorme. La pattinatrice laziale è stata in testa fino al secondo chilometro, poi l’olandese è passata per non farsi più raggiungere. Ladispoli impazzisce di gioia! Grande Francesca”.