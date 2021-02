La “Granfondo Mare e Monti” torna a Civitavecchia, appuntamento il 2 giugno

CIVITAVECCHIA – Il 2 giugno 2021, nel giorno della festa della Repubblica italiana, torna l’appuntamento con la Granfondo Mare e Monti dell’Etruria Meridionale, ottava edizione del Memorial Paolo Casadio e primo Memorial Giovanni Casadio. Si rilancia quindi con una nuova denominazione la Granfondo Mare e Monti, evento di mountain bike che nel corso di questi anni è riuscita a portare nel centro Italia un grande numero di bikers, che si sono dati battaglia lungo i percorsi tracciati tra il mare di Civitavecchia e i monti della Tolfa.

Per l’edizione 2021, la Granfondo Mare e Monti dell’Etruria Meridionale torna al parco acquatico Aquafelix, che sarà il quartier generale della manifestazione. Si tratta di un ritorno a casa per la granfondo, in quanto il parco è stato sede di partenza e arrivo della manifestazione anche nel 2017 e nel 2018.

La regia organizzativa della gara ideata da Vanessa Casati e Vladimiro Tarallo sarà del Team Bike Terenzi, che vuole sottolineare fin da subito che la Granfondo Mare e Monti dell’Etruria Meridionale sarà un evento aperto a ciclisti e famiglie, nel corso del quale sarà possibile trascorrere una giornata di festa rispettando le norme anticontagio da Covid-19 dettate dalla pandemia. Tutte le regole da rispettare verranno specificate meglio in seguito, ma di sicuro il comitato organizzatore vuole aprire il parco acquatico non solo ai ciclisti ma anche e soprattutto agli accompagnatori.

Novità anche per quanto riguarda il tracciato, che sarà completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Come al solito non mancheranno i passaggi tecnici e gli scorci panoramici che hanno reso unica la Granfondo Mare e Monti nel corso di questi anni.